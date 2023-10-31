"إسعاف فلسطين": توقف عدد كبير من السيارات عن العمل بسبب نفاد الوقود

أكد الدكتور فواز بيتر، مدير عمليات الإسعاف في فلسطين، توقف عدد كبير من سيارات الإسعاف عن العمل بسبب نفاد الوقود وبسبب الحاجة للصيانة وقطع الغيار والتي لا يوجد أي منها.

المجازر في غزة لا تنتهي

وأضاف مدير عمليات الإسعاف في فلسطين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي انور على فضائية etc، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجازر في غزة لا تنتهي وآخرها مجزرة جباليا التي وقعت اليوم والتي لا توجد لها حصيلة نهائية ونتحدث حتى الآن عن أكثر من ٤٠٠ شهيد وعدد كبير تحت الأنقاض.

وأشار مدير عمليات الإسعاف في فلسطين إلى أن سيارات الإسعاف لا تتمكن من الوصول إلى المكان الذي تم قصفه بسبب عدم وجود طرق ممهدة ويتم نقل المصابين عن طريق الحمالات وعن طريق المتطوعين إلى مسافات بعيدة.

وأذاعت فضائية "العربية" تقريرًا لتؤكد فيه على ظهور وثيقة سرية وضعتها المخابرات الإسرائيلية، لتهجير سكان غزة.

ونشر الموقع الإخباري الإسرائيلي، الوثيقة كاملة وجاء فيها 3 اقتراحات، أولها تهجير الفلسطينيين، من غزة إلى مصر، نحو مخيمات في شبه جزيرة سيناء، واقتراح آخر بإنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع النازحين الفلسطنيين من الدخول.

وأفاد التقرير، أن المخابرات الإسرائيلية قالت في الوثيقة، إن القتال بعد إجلاء السكان سيؤدي إلى سقوط عدد أقل من الضحايا المدنيين، مقارنة بما يمكن توقعه إذا بقوا، فيما لم توضح ماذا سيحل بغزة بمجرد إخلاء سكانها.

وأوضح التقرير، أن السلطات الإسرائيلية اعترفت بوجود مثل هذه الوثيقة، إلا أن مكتب رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" قلل من شأنها ووصفها بأنها مجرد ورقة افتراضية.