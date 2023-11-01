وزارة العمل تنظم ندوات للتوعية بالسلامة والصحة المهنية في مدارس أسيوط

أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة أسيوط نظمت من خلال مكتب غرب للسلامة والصحة المهنية ندوات للتوعية والتثقيف لطلاب مدرسة هدى شعراوي بأسيوط، ومدرسة منفلوط الثانوية بالمحافظة ، وذلك فى مجالات السلامة والصحة المهنية، وكذلك خطط مواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر الصناعية الناتجة عن عدم الإلتزام بضوابطها واشتراطاتها، بالإضافة إلى خطط إخلاء العاملين بتلك المنشآت بشكل آمن، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، فى ضوء سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى جميع المنشآت في مختلف القطاعات لنشر تلك الثقافة بين جموع العاملين والطلاب وأصحاب المنشآت.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمدارس والجامعات، ومختلف المنشآت من خلال إستراتيجية عمل واضحة تخلق جيلاً واعياً لدية مقومات الحياة الآمنة ، وتوفر مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويدفع خطط التنمية .

وأوضح على مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريرٍ للوزارة ، أن المديرية بدأت تلك الندوات وتنفذها بشكل دوري ومنتظم لتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت التعليمية بالمرحلة الجامعية وما قبل الجامعية ، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وكذلك العاملين بتلك المنشآت ، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وفى إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والتى ترتكز على ضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، كما حاضر في الندوة المنفذة بمدرسة هدى شعراوى الكيميائية صفاء مصطفى المفتش بمكتب غرب للسلامة والصحة المهنية ، وبمدرسة منفلوط الثانوية حاضر في الندوة الكيميائي نادر أنيس المفتش بمكتب منفلوط للسلامة والصحة المهنية