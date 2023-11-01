تنفيذ الإزالة لـ6 حالات تعد على الأرض الزراعية بنها

قامت الوحدة المحلية ببتمده باشراف ومتابعة احمد سليمان رئيس الوحدة المحلية ببتمده بعمل حملة إزالة فور إخطار الجمعية الزراعية بقرية منشأة دياب بوجود حالات تعدى على الأرض الزراعيه وبحضور انعام محمد سكرتيرة الوحدة والرائد /محمد ابو السعود ومسئول نقطة بتمدة الاستاذ/ محمد مجاهد والأجهزة المعنية بالوحدة المحلية ببتمده ومسئول الجمعية الزراعية بقرية منشأة دياب.

وتم تنفيذ الإزالة لعدد ٦ حالة تعدى على الأرض الزراعية باجمالى مساحة ١١٣٥متر بنطاق جمعية منشأة دياب وتم تحرير محضر تنفيذ الإزالة لتسليمه الى مركز شرطة بنها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين كما تم فك شدة خشبيه لسقف دور أرضى بمساحة ١٩٥ متر وفك شدة خشبيه لاعمدة الدور الارضى بمساحة ١٠٠ متر.