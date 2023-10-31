إجراءات جديدة لترشيد استهلاك الكهرباء بالتزامن مع خطة تخفيف الأحمال

تستمر الحكومة في اتباع خطة تخفيف الأحمال بمحافظات الجمهورية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، الذي قضى بتمديد فترة قطع الكهرباء لمدة تصل إلى ساعتين بدلًا من ساعة واحدة، وذلك نظرًا لزيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية.

وتستهدف هذه الإجراءات تنفيذ قرار رئاسة الوزراء لضمان استدامة توفير الكهرباء وتوزيعها بشكل عادل خلال هذه الفترة الحرجة، تتوافق هذه الإجراءات مع مبادئ الشفافية والعدالة، وتأتي في إطار توجيهات الجهات المعنية للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية في مصر.

إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة

فيما تتبع أجهزة المحافظة خطة أخرى تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة من خلال أعمدة الإنارة بالشوارع وواجهات المحلات والإعلانات أعلى العمارات والمحاور، ومتابعة تنفيذ ذلك بشكل مستمر، مع متابعة مواعيد غلق الورش والمحلات بما يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة بحسب تصريحات المسئولين بمحافظة القاهرة.

وكشفت خطط المحافظة على أنه يتم تسيير حملات بشكل مستمر لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بشأن ترشيد الاستهلاك والحد من أي مخالفات، ومن المقرر إبلاغ المواطنين بمواعيد تخفيف الأحمال كما حدث من قبل للتيسير عليهم والحد من أي أزمات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

أسباب تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء

ويأتي تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء في ذاك الوقت خصيصًا إلى عدد من الأسباب، منها:

مواجهة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في العام السابق مما زاد من استهلاك الغاز في محطات الكهرباء.

تراجع معدل توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والمائية، مما زاد من استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي. انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميًا إلى صفر.

موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

وعن موعد انتهاء فترة تخفيف الأحمال، أوضح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه مع انخفاض درجات الحرارة تنتهي خطة الأحمال وترجع الأمور لطبيعتها، مؤكدًا أن خطة التحميل مؤقتة للغاية، وستحل في وقت وجيز.