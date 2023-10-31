الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حادث تصادم يسفر عن إصابة 16 شخصا بطريق أسيوط/ سوهاج

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد طريق أسيوط/ سوهاج الزراعي ناحية قرية الأبلق بمركز صدفا بأسيوط، إصابة 16 شخصا إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل، وتم نقلهم إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وكان مدير أمن أسيوط، قد تلقى اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي ناحية قرية الأبلق بمركز صدفا ووجود مصابين.

 

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة 16 شخصا تم نقل 11 منهم إلى مستشفى صدفا المركزي و 5 آخرين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

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