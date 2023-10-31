أعلن البيت الأبيض عن دخول 66 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية واكد البيت الأبيض عن ثقتة في زيادة المساعدات لغزة إلى 100 شاحنة يوميًا.

شهد الاتحاد الأوروبي خلافات حادة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الآونة الأخيرة، بعد ما انقسمت وجهات النظر بين دول الاتحاد حول كيفية التعامل مع القضية. وأظهر التصويت الأخيرة في الأمم المتحدة، بشأن وقف إطلاق النار، أن الاتفاق على موقف موحد من قِبل الاتحاد الأوروبي أصبح أمرًا صعبًا.

تسلط صحيفة "فزجلياد" الروسية الضوء على أهم الخلافات التي نشبت بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وكيف تسببت في تراجع وحدة الاتحاد، إذ يتناول تأثير هذه الخلافات على قيادات الاتحاد الأوروبي وعلاقاتها الدبلوماسية.

الخلافات الأخيرة

شهدت جلسة الأمم المتحدة الأخيرة تصويتًا على مشروع قرار طالب بوقف فوري لإطلاق النار في بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة. حصل القرار على 120 صوتًا مؤيدًا مقابل 8 أصوات معارضة بينما امتنعت 45 دولة عن التصويت.

تسبب هذا التصويت في غضب شديد في إسرائيل، وأعربت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوهوفا عن إحباطها الشديد من نتيجة التصويت مهددة بانسحاب بلادها من الأمم المتحدة، كما انتقدت السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي التي وصفتها بأنها "متساهلة" تجاه فلسطين.

وفي المقابل، أيدت دول مثل إسبانيا وفرنسا وقف إطلاق النار، بسبب نسبة العرب المتزايدة في سكانها، كما تباينت وجهات النظر داخل ألمانيا بين الحكومة والأوساط اليسارية.