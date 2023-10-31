غزة الآن تعيش في شلال من الدماء.. رد فعل العرب ليس كافيًا

أكد السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن غزة الآن تعيش في شلال من الدماء والذي يتواصل ولا يتوقف بفعل جرائم الاحتلال والقصف والعدوان الإسرائيلي المستمر، موضحًا أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني من خلال القصف المستمر على قطاع غزة.

القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي ألقى 6 أطنان من المتفجرات على منازل سكان مدنيين في مخيم جباليا، موضحًا أن هناك 400 شهيد سقطوا بضربة واحدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا عدد الشهداء منذ بداية العدوان بلغ 9000 شخص منهم 4 آلاف طفل، وبدأت مستشفيات غزة العد التنازلي نحو انتهاء آخر قطرة وقود، وبالتالي فإن المستشفيات ستتحول إلى مقابر جماعية للمرضى والجرحى والأطفال والنساء.

وعلق على الرد الفعلي العربي والتحرك لردع القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مشددًا على أن الرد العربي على العدوان الإسرائيلي ليس كافيًا، موضحًا أن ما يقوم به الأشقاء العرب ليس كافي لإنقاذ الشعب الفلسطيني، موجهًا الشكر لكل من قدم مساعدة ومواقف تجاه دعم القضية الفلسطينية، معقبًا: "اليوم مختلف عن أمس.. والعدوان كثيف ويمتلك قوة إبادة جماعية في وجود الضوء الأخضر من أمريكا".

وتابع مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية: «نرى أن إسرائيل تمارس العدوان والفصل العنصري والإبادة الجماعية ولديها ضوء أخضر من القوى العظمى في العالم أولها الولايات المتحدة الأمريكية"، موضحًا أن في غزة كل كيلو متر يسكن عليه 1100 إنسان فلسطيني، الآن كل إنسان لا يعيش إلا على متر واحد.

تعليق هام على وصف الإعلام الغربي ليوم 7 أكتوبر

وأوضح أن ما تم تقديمه للإبادة الجماعية وتصوير الشعب الفلسطيني في غزة على أنهم وحوش بشرية، معقبًا: "وصفوا 7 أكتوبر بأنه أسوء 10 مرات من أحداث 11 سبتمبر"، مشددًا على أنه تم وصف هذه المعركة والعمليات العسكرية الآن على أنها قائمة بين الظلام والنور والحضارة والبربرية، موضحًا أن هذه الأوصاف العنصرية كانت ضوء أخضر للإبادة الجماعية وتقديم الحق لإسرائيل للعدوان على قطاع غزة.