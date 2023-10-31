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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الجثمان الطائر.. مصرع شاب إثر سقوطة من أعلى عقار بالهرم

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد منطقة الهرم وفاة شخص بعدما سقط من أعلى بناية موجود بمنطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم الهرم بسماع الأهالي صوت ارتطام جسم صلب بالأرض واكتشافهم جثة ثلاثيني.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش فرقة الهرم وعثر على جثة شاب يدعى أحمد.ي." يبلغ من العمر 35 سنة يرتدي ملابسه كاملة ويوجد به آثار كسور ونزيف خارجي نتيجة سقوط من علو في ظروف غامضة.

فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا لحين وصول النيابة العامة للمعاينة وتحرر محضر بالواقعة.

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