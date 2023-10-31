المعابر الفلسطينية تؤكد: مصر تستقبل 81 مصابا من غزة للعلاج الأربعاء

يتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن موعد دخول عدد من المصابين الفلسطينيين للعلاج في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة.

هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، أكدت أن مصر أبلغتنا بأن 81 من مواطني غزة المصابين بجروح خطيرة سيغادرون إلى مصر غدا لتلقى العلاج ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

وفى وقت سابق ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد قصف الطائرات الحربية برج المهندسين والمكون من 24 شقة سكنية فوق رؤوس ساكنيه، أسفر عن استشهاد أكثر من 45 فى تقدير أولى، فيما أعلنت مصادر صحفية فلسطينية، الثلاثاء، استشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطينيا في مجزرة اسرائيلية بشعة بحق المدنيين في معسكر جباليا شمال غزة.

الفصائل الفلسطينية: اطلاق سراح بعض المحتجزين الأجانب

فيما قالت الفصائل الفلسطينية: "أبلغنا الوسطاء أننا سنطلق سراح بعض المحتجزين الأجانب فى الأيام المقبلة"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، وكانت الفصائل الفلسطينية، أعلنت أنها قصفت آليات الاحتلال بعشرات قذائف الهاون.

واشتبكت الفصائل الفلسطينية المقاومة في غزة مع الآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق حي الزيتون وفجروا إحداها بعد وضع عبوة شواظ على برجها، كما اشتبكوا مع القوات المتوغلة شمال غرب غزة وتمكنوا من تدمير 3 آليات بقذائف "الياسين 105".