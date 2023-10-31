فتح معبر رفح الأربعاء.. الجرحى الفلسطينيين يدخلون للعلاج

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن موعد فتح معبر رفح لدخول الفلسطينيين الجرحى للعلاج خلال الساعات القليلة المقبلة.

وسائل إعلام مصرية منها مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أكدت فتح معبر رفح البرى غدًا الأربعاء، لاستقبال عدد من الجرحي والمصابين الفلسطينيين.

مدبولي يتفقد معبر رفح البري:

وكانت قد ذكرت قناة إكسترا نيوز، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد معبر رفح البري ويتابع عملية تنظيم دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وصل صباح اليوم الثلاثاء إلى مدينة العريش يرافقه وفد وزاري رفيع المستوى ورئيس اتحاد قبائل سيناء، ووصل رئيس الوزراء مقر الكتيبة ١٠١ يرافقه رئيس اتحاد قبائل شمال سيناء ووفد من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب.