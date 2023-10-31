نقيب التمريض تستعرض وضع القبالة فى مصر خلال ورشة "إعداد الاستراتيجية الوطنية للقبالة"

استعرضت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، الموقف الحالي للقبالة في مصر واللوائح والقوانين المنظمة لمهنة القبالة، وذلك خلال ورشة عمل حول إعداد الاستراتيجية الوطنية للقبالة، والتى نظمتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع كافة الجهات والشركاء الاستراتيجيين.



وقالت الدكتورة كوثر محمود إن الورشة تأتى فى إطار الاهتمام الشديد بمهنة القبالة من جانب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، لافته إلى هناك العديد من الأسباب التى تستلزم تطوير مهارات القابلات "المولدات" فى مصر، أبرزها؛ زيادة معدل الولادات القيصرية، دعم المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة ومنها "مبادرة 100 مليون صحة، مبادرة الألف يوم الذهبية"، ودعم تقديم برامج صحة الأم و الطفل المستدامة بما في ذلك الصحة الإنجابية و برامج تنظيم الاسرة، والمساهمة في بناء القدرات في مجال القبالة.

وأشارت نقيب التمريض إلى أن النقابة تهدف إلى تحديد الفجوة بين الوضع الحالي للممارسات الفعلية للقبالة والوضع المأمول في جمهورية مصر العربية، ووضع الأولويات الاستراتيجية لتطوير و تعزيز التعليم والممارسة والبحث العلمي للقبالة بناء علي تحليل الفجوة.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن هناك العديد من التحديات التى تواجه مهنة القبالة، والتى تتمثل فى؛ عدم تحديث قوانين و قرارت القابلات منذ عام 1981، ولا توجد قنوات رسمية للقابلات، وعدم الوعي المجتمعي بأهمية دور القابلات، كما إنه لا يوجد ميزانية خاصة للتدريب، بالإضافة إلى تعدد البرامج المانحة للشهادة وتعدد مستويات التعلم للقبالة.



وأشارت إلى أنه من ضمن التحديات أيضًا؛ محدودية الدعم الاعلامي لمهنة القبالة، وبعد المسافات بين الوحدات الصحية و المستشفيات، ولا يوجد بعض البيانات الدقيقة لما تم اجتيازهم التدريب التابع لوزارة الصحة وكذلك نظام المتابعة و الاستفادة منهم.



وقالت نقيب التمريض، إن الفترة الأخيرة شهدت فرص تحسن كبيرة فيما يخص مجال القابلات، تمثلت فى؛ تدشين زمالة القبالة بمصر ووجود برامج تدريبية وتعليمية بمجال تمريض القبالة، إدخال البرنامج التخصصي في مجال القبالة بكليات التمريض المختلفة، وتدريب عدد من أفراد هيئة التمريض على القبالة فى برامج تدريب لمدة ٦ أشهر، توافر عدد من أساتذة كليات التمريض المتخصصات بمجال القبالة بمصر، وذلك بالإضافة إلى الدعم السياسي من قيادات الدولة والوزرات المختلفة، ووجود قرارات و قوانين تنظم مهنة القبالة بمصر .

وأعلنت الدكتورة كوثر محمود عن توصيات النقابة العامة للتمريض فيما يخص مجال القبالة؛ دعم إستراتيجية الولادات بواسطة ممرضة مدربة ومرخصة، وذلك تطبيقا لقانون حماية الطفل، وتشكيل لجنة موحدة تكون مسئولة عن التنسيقات بين الجهات المعنية لمهنة القبالة، وإستمرارية الإستثمار في الممرضات وبالأخص القابلات لتحقيق أعلي قدر من الأمومة الأمنة، وتحديث بعض القرارات الوزارية والتشريعات القانونية .



وأشارت إلى أن التوصيات تتضمن أيضًا تحديث المناهج التدريبية طبقا لتوصيات المجلس الدولي للقبالة، وزيادة نسبة التغطية في وحدات الرعاية الأساسية والقري في المجتمع بممرضة قابلة، وإعادة فتح شعبه التوليد وصحة المجتمع لتصبح شعبة القبالة بالمعاهد الفنية الصحية، توفير الموارد المالية، التدريب و المتابعة المستمرة للقابلات، الاستعانة بالخبرات القومية والدولية في وضع البرامج و الممارسات و التدريب المستمر، وتوفير الفرص للخريجين من البرامج المتخصصة فى القبالة للعمل في نفس المجال .



وأفادت الدكتورة كوثر محمود، أن ورشة العمل التى نظمتها وزارة الصحة والسكان، تضمنت جلسة بعنوان "نظام تعليم القبالة في مصر" للدكتورة شادية عبد القادر رئيس لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلي للجامعات، والدكتورة سحر موسي عميد التمريض بجامعة عين شمس، كما تضمنت جلسة بعنوان "النظام الحالي للتدريب وما تم من التدريب بمحافظة الاسكندرية" للدكتورة عبله الالفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ومسؤول مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة، وتضمنت أيضا جلسة بعنوان "وضع الخطوات العريضة لإستراتيجية القبالة بمصر للدكتورة غادة نصر أستاذ الصحة العامة في طب القصر العيني.



يذكر إنه شارك فى المؤتمر كلا من؛ الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة لشئون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان، فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف في مصر، الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى مجموعه متخصصة في مجال القباله من كليات التمريض المختلفة، وعددًا من قيادات التمريض بوزارة الصحة، ونواب من مجلس الشيوخ.