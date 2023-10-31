عدم وجود شبهة جنائية في وفاة شخص بالصف

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في وفاة شخص بمركز الصف جنوب المحافظة.

بداية البلاغ

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من بوصول أحدى المستشفيات شخص يعاني صحيًا ووفاته لاحقًا والاشتباه في وفاته.

وعلى الفور تم فريق بحث جالشرجنائي للوقوف على تفاصيل الواقعة وكشف ملابستها ونعرفة ما أن هناك شبهة جنائية من عدمه في الواقعة.

واسفرت جهود الفريق المشكل من كشف هوية المتوفى ويدعى "عطوة.س." كان يعاني من مرض مزمن نُقل على إثرها إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية وعدم وجود شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدي أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.