الأهلي يخوض مرانه الرئيسي على ملعب التتش استعدادًا لصن داونز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مرانه الرئيسي على ملعب التتش بالجزيرة ، استعدادًا لملاقاة صن داونز المرتقبة غدًا في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأفريقي.





كان لقاء الذهاب بين الفريقين الأحد الماضي قد انتهى لصالح الفريق الجنوب أفريقي بهدف من دون رد.

وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على دعم الفريق بحضوره مران الفريق وحث اللاعبين على بذل قصاري جهدهم لحسم التأهل إلى نهائية البطولة القارية.

وينطلق اللقاء على ملعب ستاد القاهرة غدا في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

تصريحات كولر ..

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر على جاهزية الفريق لخوض مواجهة صن داونز.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء والذي عقد اليوم الثلاثاء: «سعيد للغاية لأن مباراة الغد سوف تشهد السماح بحضور السعة الكاملة من جمهورنا الذي نعرف جيدًا أهميته، وهو جمهور عظيم قادر على تحريك الصخر، ووجوده يمنحنا الدوافع اللازمة لتحقيق أهدافنا».

وأضاف: «مباراة الغد سوف تكون خططية في المقام الأول، سوف نقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار بالبطولة».



وقال: «في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا كان لنا ركلة جزاء مؤكدة بعدما تعرض بيرسي تاو لإعاقة واضحة.. لم أتحدث عن قرارات غير مؤثرة في سير اللقاء، وكان يتوجب على حكم الفيديو استدعاء حكم الساحة وهو ما لم يحدث.. أتمنى في مباراة الغد أن يدرك الجميع أن هذه مهمة حكام الفيديو بشكل عام».

وأنهى تصريحاته مشددًا على أن الجهاز الفني لا يملك رفاهية الوقت خاصة أن الفريق أمامه مران واحد فقط سوف يقوم خلاله بفحص جاهزية اللاعبين، وأن كل لاعب سيكون مطلوب منه تقديم أفضل ما يمكن خلال المباراة من الناحية الفنية والبدنية من أجل الفوز والتأهل للنهائي.