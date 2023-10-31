وزارة الاتصالات تستثمر فى بناء القدرات الرقمية

400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه فى 2023/2024

التوسع فى إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بجميع المحافظات

وصول الصادرات الرقمية إلى 9 مليارات دولار فى 2026

إطلاق 12 مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية؛ تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستثمار فى بناء القدرات الرقمية من خلال إطلاق برامج ومبادرات تستهدف كل فئات المجتمع باختلاف مراحلهم العمرية وخلفياتهم الأكاديمية؛ وتشهد أعداد وميزانية التدريب التقنى للوزارة نموًا متزايدًا على مدار الـ 9 سنوات الماضية حيث تضاعفت أعداد المتدربين 150 ضعفًا وتضاعفت موازنة التدريب 50 ضعفًا لتصل إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه فى 2023/2024.

تهدف البرامج التدريبية المتنوعة التى توفرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى دعم مشروعات التحول الرقمى، وتوفير فرص عمل متميزة للشباب فى الاقتصاد الرقمى.

ويتم تنفيذ استراتيجية التدريب بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية وفقا لمنهجية هرمية تبدأ بتدريب أولى لقاعدة عريضة من الشباب لمساعدتهم فى الالتحاق بالعمل بشكل أسرع، وتتدرج فى القيمة والتخصص والتعمق وصولا الى البرامج التى تهدف إلى تأهيل الشباب فى وظائف قائمة على التكنولوجيا، وتتدرج حتى الوصول إلى البرامج التى تستهدف توفير تعليم مكثف ومتعمق لتخريج كوادر فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.

ولتدريب وتأهيل الكوادر الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولتهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمى وريادة الأعمال فى كل أنحاء الجمهورية؛ أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية والتى يتم من خلالها إتاحة برامج تدريبية على كل مراحل الإبداع وفى مختلف التخصصات التكنولوجيا مما يسهم فى إعداد كوادر رقمية من الشباب بالمحافظات وتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة فى أماكنهم واحتضان الأفكار الخلاقة والمشروعات الناشئة.

تستهدف الوزارة التوسع فى إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية لترتفع من 3 مراكز فى 2019 إلى 11 مركزا فى 2022 ثم 20 مركزا مع نهاية 2023 وصولا إلى 25 مركزا بنهاية عام 2024 فى إطار خطة تستهدف إقامة مركز فى كل محافظة. وللاستفادة من الخبرات العالمية فقد تم الاتفاق مع شركتين عالميتين مرموقتين فى مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها؛ وهى شركة «بلاج أند بلاى» Plug and Play لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل، وشركة 500 جلوبال «Global 500» لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة.

كما قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة كمركز لمبادرات بناء الإنسان حيث تتضمن المرحلة الأولى من مدينة المعرفة مبنى للتدريب يضم كلا من المعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جامعة مصر للمعلوماتية والتى تعد أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا وتمنح شهاداتها بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة، كذلك تضم مدينة المعرفة الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة والتى تعد مركزا للبحث والتطوير والإبداع فى التكنولوجيات المساعدة، وتضم أيضا مركز إمحوتب لدعم الابتكار فى مجال الإلكترونيات والذى يضم عددًا من المعامل المتطورة ويستضيف 24 شركة متخصصة فى تصميم الالكترونيات منها 9 شركات عالمية.

وحيث تعد الكوادر الشابة المؤهلة فى التخصصات التكنولوجيا ركيزة أساسية لتنمية صناعة التعهيد، وأحد المقومات الرئيسية لجذب الشركات العالمية للاستثمار فى إقامة مراكز لها بمصر لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ فقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من البرامج التدريبية المتخصصة لتحفيز الشباب على العمل فى سوق العمل الحر العالمى بهدف زيادة أعداد المهنيين المستقلين لحوالى 3 أضعاف لترتفع من 80 ألف مهنى مستقل فى 2022 إلى 220 ألف مهنى مستقل فى 2026. بالإضافة إلى تنمية عدد المتخصصين العاملين بصناعة التعهيد 4 أضعاف لترتفع من 90 ألف متخصص فى 2021 وصولا إلى 336 ألف متخصص فى 2026، وكذلك تنمية الصادرات الرقمية من التعهيد وتصدير الخدمات 5 أضعاف لترتفع من 1.8 مليار دولار فى 2020 وصولا إلى 9 مليارات دولار فى 2026.

كذلك تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إعداد جيل من الكوادر المتميزة من طلاب المدارس فى مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة من خلال مبادرة براعم مصر الرقمية الموجهة للطلاب بدءا من الصف الرابع الابتدائى وتهدف إلى تدريب الطلاب فى مجالات البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتطوير الألعاب.

كما أطلقت الوزارة مبادرة أشبال مصر الرقمية وهى منحة مجانية مقدمة للطلاب المتفوقين من الصف الأول الإعدادى إلى الثانى الثانوى من جميع المدارس المصرية فى كافة المحافظات ولمُدة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات وفقًا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسى للمتقدمين. وتنتهج المبادرة منهاج تنمية مهارات طلاب المدارس وفقاً لأحدث التطورات العالمية فى مختلف المجالات التكنولوجية مثل: الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعى والروبوتات، وعلوم البيانات، والأنظمة المدمجة بالإضافة إلى بناء المهارات الرقمية والشخصية والقيادية للطلاب، وكذلك تنفيذ أنشطة علمية وثقافية واجتماعية لبناء الشخصية القيادية القادرة على التفاعل مع علوم المستقبل.

وانطلاقا من رؤية الوزارة لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهل بأعلى معايير الكفاءة والجودة والقادر على المنافسة فى سوق العمل؛ تم إطلاق مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية عام 2020 وهى أول جيل من المدارس الذكية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويتم تطويرها وتشغيلها وإدارتها من قبل الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتعليم الفنى. وقد تم حتى الآن إطلاق ١٢ مدرسة من مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية. وتهدف هذه المدارس إلى ربط العملية التعليمية النظرية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتوفير تدريب عملى بمعامل وورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية وكذلك تدريب ميدانى للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة بهدف إكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة لإعداد فنى محترف يدرك ثقافة العمل المعاصر ولديه القدرة على الانخراط فى سوق العمل.