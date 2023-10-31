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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

"لن نتنازل عن حبة رمل واحدة من سيناء".. مقدمة تاريخة

الإعلامي جمال عنايت
الإعلامي جمال عنايت

موقف مصري واحد لمنع التهجير للشعب الفلسطينين من قطاع غزة إلى سيناء أو إلى الأرض الأردنية أو الرض بشكل كامل وهو التأكيد على رفض تصفية القضية الفلسطينية، والذي بدى واضح في موقف الدولة والقيادة السياسية المصرية تجاه العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

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واحده من المقدمات التاريخية، والتي تفوه بها إعلامي بـ"القاهرة الأخبارية"، إذ أن الإعلامي جمال عنايت، أكد أن سيناء لن تكون وطنا لأحد سوى للمصريين، وبشكل واضح، لن نتنازل عن حبة رمل واحدة من سيناء.

 

وأكد الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن سيناء كانت مركز الحدث اليوم، مشددًا عللى أن الرسائل التي صدرت اليوم من أرض سيناء سواء من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري أو الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات كانت واضحة تردد صداها في مختلف أنحاء العالم، وهو التأكيد على رفض التهجير للفلسطينيين.

ونوه “عنايت”، بأن المسألة واضحة في ظل هذا التأكيد والتركيز على الأمر، معقبًا: "المحاولات كانت ومازالت مستمرة فيما يسمى التهجير والتوطين والوطن البديل، لكنه لم يحدث".

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