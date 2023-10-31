عاجل
وثيقة مسربة تكشف مخططات إسرائيل لتهجير أهالي غزة.. خطة شيطانية عاجل.. فتح معبر رفح غدا لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين (فيديو)
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

قبائل سيناء المصرية: جاهزون بكل إمكانياتنا لتقديم المساعدات إلى غزة

إبراهيم العرجاني
إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء المصرية

أكد إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء المصرية، أنهم جاهزون بكل إمكانيات في الجانب المصري من معبر رفح، وذلك لتقديم العون والدعم للأشقاء الفلسطينيين في غزة.

تقديم المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

txt

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ8610 و23 ألف مصاب

txt

صحفية أجنبية تطلب دخول غزة من أمام معبر رفح ورشوان: ادخلي وتحملي مسئوليتك

وأوضح أنهم في سيناء بكل الإمكانيات والسيارات والمعدات والأدوية وبالوقود وبالمواد الغذائية لتقديم الدعم للفلسطينين في غزة، معقبًا: "أي فرصة هتسمح لينا على طول هنساعد أخواتنا الفلسطينين في غزة.. مش هنتردد"، مشددًا على أن الأشقاء الفلسطينين هم أخوه للشعب المصري ولابد من الوقوف بجوارهم.

 

 

أعلنت منظمة يونيسف أنّ وفيات الرضع الفلسطينيين بسبب الجفاف في غزة، باتت تشكل تهديدا متزايدا، مشيرة إلى تلقي بلاغات بفقد 940 طفلا في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقال ممثل منظمة يونيسف في مصر، جيرمي هوبكنز، في وقت سابق، إنّ دخول المياه إلى قطاع غزة أولوية، والمعايير الدولية تشير إلى أنّه يجب أن يحصل كل شخص على 50 لترا من المياه يوميا لاستخدامها في أغراض الطهي والشرب والرعاية الطبية، وهذا غير متاح لمن يعيشون في غزة، ما ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة، في ظل عدم وجود فرصة للاغتسال.

وأضاف أنّ غياب المياه النظيفة يزيد صعوبة الوضع الطبي، لافتا إلى أنّ المرافق الطبية إذا لم تعمل بالشكل السليم، فقد يتسبب ذلك في خطورة انتشار الأوبئة والأمراض ومعدل الوفيات، داعيا إلى حماية وسلامة كل طفل بموجب الجانب الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية.

مواد متعلقة

ضياء رشوان: "معبر رفح مفتوح من الجانب المصري طوال الوقت"

علي الدين هلال يُحذر: عدوان وحرب غزة ستكون موجهة من الإرهاب والثأر

إبراهيم عيسى: تغيير صورة “فيسبوك” بعلم فلسطين مشهد مكرر منذ 15 عاما

إبراهيم عيسى: حماس تجمل الموت للفلسطينين.. "مشهد المتحدث للقسام يفكرنا بداعش"

إبراهيم عيسى: حماس فصيل إخواني اهانت التراب المصري في 2011

عاجل.. الخارجية الأمريكية: بايدن يعارض أي عملية تهجير للفلسطينيين خارج قطاع غزة

الحماية المدنية في قطاع غزة: "القصف عنيف.. 50 استهدف في الدقيقة الواحدة"

حسين هريدي: مكالمة السيسي وبايدن تضمنت تحركًا لإيجاد شروط حل القضية الفلسطينية
الجريدة الورقية