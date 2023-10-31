قبائل سيناء المصرية: جاهزون بكل إمكانياتنا لتقديم المساعدات إلى غزة

أكد إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء المصرية، أنهم جاهزون بكل إمكانيات في الجانب المصري من معبر رفح، وذلك لتقديم العون والدعم للأشقاء الفلسطينيين في غزة.

تقديم المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وأوضح أنهم في سيناء بكل الإمكانيات والسيارات والمعدات والأدوية وبالوقود وبالمواد الغذائية لتقديم الدعم للفلسطينين في غزة، معقبًا: "أي فرصة هتسمح لينا على طول هنساعد أخواتنا الفلسطينين في غزة.. مش هنتردد"، مشددًا على أن الأشقاء الفلسطينين هم أخوه للشعب المصري ولابد من الوقوف بجوارهم.

أعلنت منظمة يونيسف أنّ وفيات الرضع الفلسطينيين بسبب الجفاف في غزة، باتت تشكل تهديدا متزايدا، مشيرة إلى تلقي بلاغات بفقد 940 طفلا في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقال ممثل منظمة يونيسف في مصر، جيرمي هوبكنز، في وقت سابق، إنّ دخول المياه إلى قطاع غزة أولوية، والمعايير الدولية تشير إلى أنّه يجب أن يحصل كل شخص على 50 لترا من المياه يوميا لاستخدامها في أغراض الطهي والشرب والرعاية الطبية، وهذا غير متاح لمن يعيشون في غزة، ما ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة، في ظل عدم وجود فرصة للاغتسال.

وأضاف أنّ غياب المياه النظيفة يزيد صعوبة الوضع الطبي، لافتا إلى أنّ المرافق الطبية إذا لم تعمل بالشكل السليم، فقد يتسبب ذلك في خطورة انتشار الأوبئة والأمراض ومعدل الوفيات، داعيا إلى حماية وسلامة كل طفل بموجب الجانب الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية.