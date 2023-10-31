عاجل
المعابر الفلسطينية تؤكد: مصر تستقبل 81 مصابا من غزة للعلاج الأربعاء عاجل.. بوليفيا تقرر قطع علاقاتها مع إسرائيل
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أول تعليق من سالم الدوسري بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا

سالم الدوسري
سالم الدوسري

علق اللاعب السعودي الدولي سالم الدوسري نجم نادي على حصولة على جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، والتي تم الإعلان عنها مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

تعليق سالم الدوسري بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا

يعتبر سالم الدوسري هو سادس لاعب سعودي يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا، واللاعب الخامس من داخل نادي الهلال تاريخيًا.

وقال سالم الدوسري من على المنصات بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا : "سعيد بفوزي بهذه الجائزة وأشكر الجميع على دعمي، كما وجه الشكر لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان عن رؤية المملكة 2030".

مواد متعلقة

سالم الدوسري يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا

5 سعوديين سبقوا سالم الدوسري لمنصات التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا
الجريدة الورقية