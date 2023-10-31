الثلاثاء 31/أكتوبر/2023 - 08:04 م 10/31/2023 8:04:36 PM

تحية طيبة من قلب مصر النابض لكم بكل المحبة والإخلاص، مصر العروبة، وعند المحن تجد أبطال مصر دائماً فى المواجهة وقواتنا وشعبنا الأبى لا يرضى أبداً بالذل ولا الهوان، دائماً يحن للقومية العربية ويدافع عنها ولايتهاون أبداً أبداً. وما فيه مصر من ديون مثقلة سببها الحروب ولو حسبنا عدد الحروب وما تحتاجه من عتاد وأسلحة وتجهيزات، فإنها تحتاج لمليارات للتجهيز ولقد اقتطع من الإمكانيات المادية مليارات لبناء جيش قوى قادر على الردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمننا وبلادنا العربية وكم أنفقت مصر على تجهيز جيش قادر لسحق من تسول له نفسه محاولة احتلال بلادنا العربية ودائما الأخ يقف إلى جوار أخيه عند المحن، وتمنيت من الله أن يقوم حكامنا العرب بوضع أيديهم فى أيدى رجالنا الأبطال مع القائد العظيم الرئيس عبدالفتاح السيسى لإخافة الأعداء من أن العرب جيش واحد بدلاً من المهاترات وكل واحد ينظر للآخر. أفيقوا يا أمتنا قبل فوات الأوان ادعموا مصر بكل المقومات ستجدون ما يسركم للدفاع والانتصار لأمتنا الطيبة. والله ولى التوفيق.