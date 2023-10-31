الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

وكيل صحة القليوبية يجري زيارة مفاجئة للوحدة الصحية بميت السباع

صورة
صورة

قام الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة فى القليوبية بعمل زيارة مرورية مفاجئة مسائية للوحدة الصحية بميت السباع اليوم ، حيث تلاحظ تواجد الفريق النوباتجي ، كما تواجد بعض التمريض العاملين بالوحدة لاستكمال الكشوف والسجلات الخاصة بأعمال الوحدة..

وتفقد وكيل الوزارة غرفة الطوارئ وتأكد سيادته من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ ، وتأكد من تدريب العاملين بالطوارئ علي طريقة استخدام الأدوية الخطر وكيفية التعامل مع حالات الصدمة التحسسية ، وحالات الطوارئ.

كما تابع  عملية التسجيل الخاصة بميكنة الطعوم ، وتأكد من تدريب الممرضة المسئولة علي طريقة الإدخال..

واطمأن علي توافر وقود كافي لمولد الكهرباء لاستخدامه في حال انقطاع التيار الكهربي .

وأخيراً تقدم  الدكتور حموده الجزار بخالص شكره لجميع العاملين بالوحدة لالتزامهم بحضور النوباتجيات ، واهتمامهم بنظافة الوحدة والحديقة...

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