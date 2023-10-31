وكيل صحة القليوبية يجري زيارة مفاجئة للوحدة الصحية بميت السباع

قام الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة فى القليوبية بعمل زيارة مرورية مفاجئة مسائية للوحدة الصحية بميت السباع اليوم ، حيث تلاحظ تواجد الفريق النوباتجي ، كما تواجد بعض التمريض العاملين بالوحدة لاستكمال الكشوف والسجلات الخاصة بأعمال الوحدة..

وتفقد وكيل الوزارة غرفة الطوارئ وتأكد سيادته من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ ، وتأكد من تدريب العاملين بالطوارئ علي طريقة استخدام الأدوية الخطر وكيفية التعامل مع حالات الصدمة التحسسية ، وحالات الطوارئ.

كما تابع عملية التسجيل الخاصة بميكنة الطعوم ، وتأكد من تدريب الممرضة المسئولة علي طريقة الإدخال..

واطمأن علي توافر وقود كافي لمولد الكهرباء لاستخدامه في حال انقطاع التيار الكهربي .

وأخيراً تقدم الدكتور حموده الجزار بخالص شكره لجميع العاملين بالوحدة لالتزامهم بحضور النوباتجيات ، واهتمامهم بنظافة الوحدة والحديقة...