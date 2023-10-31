أهلي 2005 يفوز على المحلة بدوري الجمهورية

تمكن فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥، من الفوز على ضيفه غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.



تقدم فريق غزل المحلة أولًا، بعدما تمكن فارس خالد من تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وخلال مجريات الشوط الثاني من المباراة واصل الأهلي ضغطه بحثًا عن هدف التقدم، وتمكن من الحصول على ركلة جزاء سددها بنجاح أحمد خالد «كباكا».

وبدأ «أهلي ٢٠٠٥» المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال - عبدالله بستانجي - أحمد عابدين - طارق فوزي.

الوسط: أحمد خالد «كباكا» - فارس خالد - أحمد وحيد.

الهجوم: محمد أحمد «شيبا» - محمد عبدالله- يوسف عفيفي.

الأهلي إلى النقطة 20 ..

ورفع فريق أهلي ٢٠٠٥ رصيده بعد الانتصار إلى ٢٠ نقطة، عقب الفوز في ٦ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة والفوز خلالها بركلات الترجيح، والخسارة في مباراتين.

وتمكن «أهلي ٢٠٠٥» من الفوز على بلدية المحلة ٨ - صفر، وخسر أمام القناة صفر - ١، وفاز على سموحة ٤ - صفر، وعلى حرس الحدود ٣ - صفر، وخسر أمام زد ٢ - ٣، وفاز على أسيوط ٣ - ١، وعلى دجلة ٢ - ١، وتعادل مع فاركو ١ - ١، وفاز عليه ٥ - ٣ بركلات الترجيح، وفاز على غزل المحلة ٢ - ١، مسجلًا ٢٥ هدفًا مقابل ٨ أهداف في مرماه.

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ بالأهلي من كل من حسن محمد، مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح، مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبدالجواد، مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة، طبيب الفريق، ومحمد نحلة، المعد البدني، وعبدالله إمام، أخصائي التدليك.