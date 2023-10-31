«الغضب العربي قادم» .. محمد رمضان يعلق على مجزرة "جباليا"

علق الفنان محمد رمضان، على المجزرة الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وذلك خلال فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وخرج محمد رمضان في فيديو جديد يدين الكيان الصهيوني، وقال:" مسئول وزارة الصحة في فلسطين بيقول إن عدد الضحايا اليوم 31 اكتوبر أضعاف عدد ضحايا مستشفى المعمداني، وحصلت مذبحة هيشهد عليها التاريخ ".

وأضافت "رمضان"، قائلًا:" صوتنا وصل لحكوماتنا وعندنا ثقة في الله ثم في حكوماتنا إن هي صابرة، وأكيد للصبر حدود، أنا واثق من كدة، صوتنا وصل للمنظمات الدولية، وديننا وصانا إننا نحترم كافة الأديان ".

محمد رمضان يحذر إسرائيل: أنتو مش حمل الغضب العربي القادم

واستكمل:" ديننا بيحترم المسيحية واليهودية، إحنا ضد حكوماتكم وضد اغتصابكم لحق مش من حقوقكم وكل إنسان أدرى بناسه.. وأنا بقولكم غضب حكوماتنا وصبرهم وصبر شعوبنا كبير، عدد سكانكم كله أصغر من أصغر محافظة في أي دولة عربية، فـ انتو مش حمل الغضب العربي القادم".

واختتم محمد رمضان:" دوركم في أسرع لحظة للشعب الإسرائيلي ينزل قدام حكومته ويوقف المجازر اللي بتحصل، ومتسمحوش بقتل أي طفل عربي تاني ولا أي إنسان وقد أعذر من أنذر.

محمد رمضان

محمد رمضان للكيان الصهيوني: "أبو عبيدة" اسم شخصيتي في المسلسل القادم

وفي نفس السياق، كان محمد رمضان، وجه رسالة للقناة العاشرة الإسرائيلية بعدما طالبت مواطنيها بعدم متابعة أعماله بعدما ظهر في مقطع فيديو يدين أعمالهم العدوانية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، مطالبًا العرب بالاصطفاف يدًا واحدة لمحاربة إسرائيل.

وقال “رمضان ” خلال فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام:"القناة العاشرة الإسرائيلية تطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي، لأني نشرت فيديو يحث العرب على الاتحاد، والدفاع عن إخواتنا ونسائنا وأطفالنا ودمائنا في غزة، وقالت لهم ألا يشاهدوا مسلسلاتي مرة ثانية ولا يستمعوا لأغاني، لأنه رجل يدافع عن إخوته في فلسطين".

وأضاف الفنان، قائلًا:" أقول لهم هذا أقل واجب أقدمه لأخواتي، والواجب الثاني الذي أقدمه لكم في القناة العاشرة الإسرائيلية، اسم شخصيتي في المسلسل القادم إن شاء الله أبو عبيدة ".

آخر أعمال محمد رمضان التلفزيونية:

شارك محمد رمضان في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل “جعفر العمدة”، والذي حاز على إعجاب عدد كبير من الجمهور، وحقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

محمد رمضان

أبطال مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان، زينة مي كساب، دعاء حكم، أحمد فهيم، إيمان العاصي، هالة صدقي، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، النجم الأردني منذر رياحنة، عصام السقا، منة فضالي، عماد صفوت، أحمد داش، طارق النهري، جوري بكر، سلوى عثمان، أحمد فتحي، طارق الدسوقي.