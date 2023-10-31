النصر والاتفاق لوقت إضافي بعد بطاقتين حمراويتين و25 دقيقة وقت بدل ضائع

انتهى الوقت الأصلي من مواجهة النصر أمام الاتفاق بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد الملك سعود، في إطار منافسات دور الـ 16 من مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

النصر والاتفاق ينتقلان لوقت إضافي

شهدت مباراة النصر والاتفاق بطاقتين حمراويتين على لاعبي الفريقين، الاولى كانت على اللاعب أندرسون تاليسكا بعد ضربه حمدان الشمراني وكانت في الدقيقة 45 + 11 من الشوط الاول بالوقت الأصلي.

وفي الدقيقة 89 من عمر اللقاء حصل اللاعب علي هزازي السعودي الدولي على بطاقة حمراء ثانية بعد تدخل عنيف على لاعب النصر في اللقاء الذي شهد 4 بطاقات صفراء جانبية غير حالات الطرد.

احتسب الحكم 12 دقيقة كوقت بدل ضائع عن الشوط الأول، وفي الشوط الثاني وصل الوقت المحتسب بدل الضائع إلى 13 دقيقة، ليكون الإجمالي 25 دقيقة في لقاء عنيف شهد الكثير من الاحداث.