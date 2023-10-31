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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

في 7 دقائق إلغاء هدف لـ تاليسكا وطرد بكأس خادم الحرمين

تاليسكا
تاليسكا

حصل النجم البرازيلي اندرسون تاليسكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على بطاقة حمراء أمام نادي الاتفاق، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد الملك سعود، ضمن مواجهات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

إلغاء هدف لـ تاليسكا وحصوله على طرد 

سجل تاليسكا هدف النصر الاول في اللقاء عند الدقيقة 45+4 لكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد، ليحصل اللاعب على بطاقة حمراء مباشرة ثاني في الدقيقة 45+11 من نفس اللحظات الاخيره للشوط الأول.

حصل تاليسكا على الطرد بعدما ضرب حمدان الشمراني على رأسة، ليحصل على الكارت الأحمر ويغادر اللقاء، ويترك فريقه ناقص لاعب طول الشوط الثاني كاملًا.

جدير بالذكر أنه انتهت مجريات الشوط الاول من مواجهة النصر أمام نادي الاتفاق بالتعادل السلبي، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد الأول بارك، ضمن مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

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