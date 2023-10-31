رئيس جامعة طنطا يستقبل الداعية مصطفى حسنى

استقبل اليوم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بمكتبه، الداعية الإسلامي المستنير مصطفى حسنى، والدكتور حسام الصاوي أستاذ ورئيس قسم الأمراض النفسية بكلية الطب جامعة طنطا، والدكتورة رانيا الكيلاني أستاذ علم الاجتماع، والدكتورة سحر على المدير التنفيذي لمؤسسة فاهم للدعم النفسي.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة عفاف بصل عميد كلية التمريض، والدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة، والدكتور مجدى وكوك القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عمرو عبد المنعم مدير الإدارة الطبية بالجامعة.

رحب الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بالضيوف، مؤكدا على أهمية عقد الندوات التوعوية لطلاب الجامعة لدورها فى تثقيف الطلاب ورفع درجة الوعى لديهم بمختلف القضايا المجتمعية.



أعرب الداعية الاسلامي مصطفى حسنى عن سعادته بتواجده بجامعة طنطا للمرة الثانية، مؤكداً على أهمية التواصل مع طلاب وشباب الجامعة لتعظيم الجوانب المعرفية والمعنوية لديهم.