غداً.. مُحاكمة مُتهمة بإنهاء حياة زوجها بمُساعدة عشيقها

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غداً الأربعاء، مُحاكمة ربة منزل متهمة بإنهاء حياة زوجها بمُساعدة عشيقها في منطقة البدرشين.

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وأسندت النيابة العامة في أمر الإحالة في القضية رقم 8228 لسنة 2023 جنايات البدرشين للمتهمين دينا.ع - 22 سنة- ربة منزل وعشيقها محمد.ع -23 سنة – عامل قيامهما بإنهاء حياة زوج الأولى محمد ع والاستيلاء على أمواله بعد وفاته.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين جمعتهما علاقة غير شرعية، قررا على إثرها التخلص من زوجها للعيش فى أمان واستقرار.

وقام المُتهمان بالتخطيط لذلك عن طريق فتح المتهمة باب المسكن لعشيقها عقب مغادرة زوجها لمباشرة أعماله، فتمكن من الدخول حجرة نومه، وما إن ظفرا به عقب عودته ضربه بماسورة حديدية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة الثانية قامت بحقن الضحية بعقارٍ طبي لإضعاف مقاومته، وتسببت الإصابات التي لحقت به في لفظه أنفاسه الأخيرة.