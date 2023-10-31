الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ملك الأردن يغادر عمّان في جولة تشمل الإمارات والبحرين وقطر

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني "عمّان"، اليوم الثلاثاء، في جولة تشمل زيارة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر.

 

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وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي بأنه سيتصدر جدول أعمال الجولة، الجهود العربية المكثفة لوقف الحرب على غزة، إضافة إلى بحث العلاقات الأخوية بين المملكة الأردنية الهاشمية وكل من الإمارات والبحرين وقطر.

وأضاف البيان أن الملك عبدالله الثاني سيلتقي في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يلتقي في المنامة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، كما سيلتقي في الدوحة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ويرافق الملك عبدالله الثاني في الجولة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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