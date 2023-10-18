الملك عبدالله الثاني عن مجزرة المعمدانية: جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها

عبر عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني عن إدانته الشديدة واستنكاره بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين الأبرياء والمصابين والمرضى بمستشفى المعمداني في غزة.



واعتبر الملك عبد الله الثاني أن هذه جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها، وعلى إسرائيل أن توقف عدوانها الغاشم على غزة فورا، الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وحذر العاهل الأردني من أن هذه الحرب التي دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا يحمد عقباها، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية.

وأعرب عن تعازيه لأسر الشهداء، مترحما على أرواحهم.، مؤكدا أن الأردن سيبقى في طليعة المدافعين عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.

يذكر أن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت مساء اليوم الثلاثاء مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.

وحتى مساء الثلاثاء (قبل مجزرة المعمدانية)، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين نحو 3 آلاف، والجرحى 12500، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية، حيث يتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر