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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الملك عبدالله الثاني: استقبال اللاجئين الفلسطينيين في الأردن أو مصر خط أحمر

العاهل الأردني
العاهل الأردني

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأنّ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أعلن أن استقبال اللاجئين خط أحمر.. لا لاجئين في الأردن أو مصر.

العاهل الأردني

وأعلن ملك الأردن في وقت سابق، أنَّه يجب أن يحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة، وأن تنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها الأبرياء في فلسطين، ويجب حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام العادل والشامل.

 

وتابع أن فلسطين ستبقى بوصلتنا وتاجها القدس، ولن نحيد عن الدفاع عن فلسطين حتى يستعيد شعبها حقوقه، وموقفنا سيظل ثابتًا تجاه القضية الفلسطينية، وسنظل ندافع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، وسنبذل كل ما بوسعنا للوقوف مع أشقائنا العرب.

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