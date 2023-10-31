رونالدو يتفاعل بسخرية من حصول ميسي على الكرة الذهبية

تفاعل النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو لاعب فريق نادي النصر السعودي مع خبر حصول ميسي على الكرة الذهبية لجائزة أفضل لاعب في العالم 2023، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

رونالدو يسخر من حصول ميسي على الكرة الذهبية

حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم التي تنافس عليها 30 لاعبًا، ولم يكن من بين المرشحين كريستيانو رونالدو الذي فاز من قبل بـ 5 كرات ذهبية.

نشر صحفي إسباني وصديق كريستيانو رونالدو فيديو من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث من خلاله عن حصول ميسي على الكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، وقال أنه لم يكن يتوقع حصول ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم من جديد خاصة وأن اللاعب يستعد للاعتزال منذ ان كان في باريس سان جيرمان قبل عام تقريبًا.

وقال الصحفي الإسباني أن ميسي يمتلك 8 كرات ذهبية وكان من المفترض امتلاكه 5 كرات فقط، لأنه حصل على ما لا يستحق، حيث كان يستحق كل من إنييستا أو تشافي الجائزة، وكذلك ليفاندوفسكي الذي توّج بـ6 ألقاب في موسم واحد، وأخيرًا إيرلينج هالاند هداف العالم وبطل الثلاثية الأخيره.

سخرية رونالدو من حصول ميسي على الكرة الذهبية

أظهر رونالدو رد فعله على حصول ميسي على الكرة الذهبية وعلق على منشور صديقة الصحفي الإسباني عبر تطبيق "إنستجرام"، وذلك من خلال رموز تعبيرية ضاحكة ساخرة، مما أثار الجدل حول رأيه بشأن التتويج بالجائزة.