ارتفاع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار المشغولات الذهبية ( الذهب ) خلال منتصف التعاملات، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بواقع 30 جنيهاً، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2600 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2600 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2971 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2723 جنيهات.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2228 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1733 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1485 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1114 جنيهات، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 20800 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2005 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية الآن:

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 209.01 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 238.86 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 218.96 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 179.15 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 139.34 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,429.50 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,433.25 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 262.75 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 627.02 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,242.10 ريال سعودي.