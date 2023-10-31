لافينيا يدك شباك دكرنس بثلاثية في دوري المحترفين ويعزز من صدراته

حقق لافينيا فوزا هاما على نظيره دكرنس ٣ أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الأسيوطي ضمنمنافسات الجولة السادسووفي دوري المحترفين

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بدأ لافينيا في أحداث الشوط الأول بداية قوية وهز شباك دكرنس بالشوط الأول .

وسجل اللاعب أوين لاعب لافينيا الهدف الأول الافتتاحي في اللقاء في الدقيقة 2 من المباراة في شباك دكرنش .

فيما عزز أبو سنة سجل التهديفي للمباراة أحرز الهدف الثاني في اللقاء .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم لافينيا على نظيره دكرنس.

وبدأ دكرنس في أحداث الشوط الثاني من عمل فرصه على لافينيا لتسجيل هدف الفارق وتعديل النتيجة.

وسجل عسيله الهدف الثالث في شباك دكرنس في الدقيقة ٩٤.



تشكيل لافينيا الرسمي لمباراة دكرنس في دوري المحترفين

في حراسة المرمي : برعي كاميني.

في خط الدفاع : محمد جبس خالد شيفو حمدي مارسيلو _ أحمد سعد .

في خط الوسط : قاسم ربيع هشام نيمار أحمد سكولز .

في خط الهجوم :أون_ أحمد سالم _ حازم أبو سنه.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز لافينيا على نظيره دكرنس ٣ أهداف دون رد.

بهذه النتيجة ، رفع فريق لافينيا من رصيده عنده النقطة ١٣ متصدرا ترتيب دوري المحترفين بينما توقف رصيد دكرنس عند النقطة٧ محتلا المركز الثالث عشر.