ريال مدريد يعلن تجديد عقده مع فينيسيوس جونيور 

أعلن نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي، تجديد البرازيلي فينيسيوس جونيور بعدما ظهر بمستوى مميز خلال الفترة السابقة مع الميرنجي وقاد الفريق للعديد من البطولات.

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أصدر ريال مدريد بيانًا صحفيًا عبر حسابه الرسمي "تويتر" بشأن تجديد فينيسيوس جونيور عبر الموقع الرسمي وجاء البيان كالتالي :"اتفق ريال مدريد وفيني جونيور على تمديد عقد اللاعب الذي سيرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2027".

أضاف :" وصل فيني جونيور إلى ريال مدريد في يوليو 2018، بعمر 18 عامًا فقط، ولعب مباراته الأولى مع ريال مدريد كاستيا في 26 أغسطس في مواسمه الستة التي دافع فيها عن قميص الفريق الأول، لعب 235 مباراة، سجل فيها 63 هدفًا وفاز بتسعة ألقاب: دوري أبطال أوروبا (1)، كأس العالم للأندية (2)، كأس السوبر الأوروبي (1)، الدوري (2)، كأس الملك (1) وكأس السوبر الإسباني (2)".

أشار إلى “يعد فيني جونيور، البالغ من العمر 23 عامًا، أحد أهم لاعبي ريال مدريد في السنوات الأخيرة، سجل الهدف الذي منحنا كأس أبطال أوروبا الرابعة عشرة في النهائي في باريس عام 2022 وفاز بجائزة الكرة الذهبية في كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، فيما فاز ريال مدريد بلقبه العالمي الثامن في تاريخ”.

أتم البيان إلى :"بالإضافة إلى ذلك، حصل على لقب أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا 2021-2022، واختير مرتين في فريق أحلام دوري أبطال أوروبا (2021-2022 و2022-2023) ومرتين في الفريق المثالي للدوري الإسباني (2021- 2022 و2022 -2023)".