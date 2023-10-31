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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

26 ديسمبر.. سماع المرافعة في "خلية المطرية"

محاكمة
محاكمة

أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب، المُنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، قرارا بتأجيل محاكمة 14 مُتهماً بخلية المطرية الثانية، لجلسة 26 ديسمبر، وستُخصص الجلسة للمرافعة. 

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عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية سامح شعبان.

وأسنت النيابة للمُتهمين اتهامات من بينها  تولي المتهمان الأول والثانى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين

ويأتي ذلك بجانب الاتهام بمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن توليا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان، والتى تهف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية.

 

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