عواصف وسيول مرتقبة تضرب مصر.. والمحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود تقلبات جوية شديدة فى حالة طقس لمدة 48 ساعة مقبلة، من حيث تكاثر للسحب العالية والمنخفضة والمتوسطة التي يصحابها سقوط أمطار غزيرة ورعدية بدء من مساء اليوم وحتى غد الأربعاء.

وكشفت الأرصاد أن هناك سيولًا جديدة تضرب العديد من المناطق في مصر طبقا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، والتي أبرزت السحب الرعدية على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط سيناء وسوف يصاحبها سقوط للأمطار على فترات متقطعة قد تصل إلى حد السيول.

المحافظات ترفع درجة الاستعداد

كما تشهد محافظات الجمهورية تكاثر للسحب الممطرة، ما بين الغزيرة والرعدية والمتفاوتة الشدة، بنسب تتراوح بين 30-40% على المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال وجنوب الوجه البحري، وشمال الدلتا وصولا الى القاهرة والجيزة، فى حين تتراوح الأمطار بين 40-70% على سيناء ومدن القناة وجبال البحر الأحمر وخليج السويس وصولًا الى محافظات شمال الصعيد.

ورفعت عدد من المحافظات درجة الاستعداد القصوى في جميع الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، كما قررت عمل دوريات لمتابعة صيانة مخرات السيول ومتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، وإبلاغ فرق مواجهة الطوارئ ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعضها.

شبورة وتحذيرات للسائقين

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت من وجود شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذا على قائدى المركبات يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، والأجواء خريفية معتدلة الآن على أغلب الأنحاء.

وأكدت الأرصاد، أن أن الشبورة المائية مازالت مستمر على الطرق المؤدية والوجه البحري والسواحل الشمالية بنفس كثافة اليوم، ويفضل إغلاق الطرق وتأخر النزول من المنزل حتى الثامنة صباحًا ليكون اختفت الشبورة.