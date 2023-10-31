"البحرينية" لإغاثة الشعب الفلسطيني: دراسة إنشاء مستشفى ميداني ومجمع سكني في غزة

أكد الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الرئيس التنفيذي للجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، أنه بتوجيهات ملكية سامية، تواصل مملكة البحرين العمل على مد يد العون ومساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الظروف التي يمرون بها وعملية توصيل المواد ستكون متواصلة خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن اللجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني عقدت اجتماع عمل لمناقشة الخطوات التنموية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بعد مرحلة إرسال الشحنات، وذلك على هامش قيامها بتسليم وإرسال الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، تضمن الاجتماع مناقشة عدة أفكار تنموية تساهم في دعم مجالات الصحة والتعليم والأمور المعيشية، كما ناقشت اللجنة بناء مستشفى ميداني ومجمع سكني بالإضافة إلى أفكار بناء على تجربة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في هذا المجال.

الجدير ذكره، أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واللجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، أرسلت، أمس الإثنين، الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية والتي تحتوي على مواد طبية وإغاثية وغذائية، لتقديم العون لمساعدة الأشقاء في غزة، وتعتبر الشحنة الثانية التي يتم إرسالها خلال أقل من أسبوع واحد ضمن الجهود الإنسانية التي تقوم بها مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبًا لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

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