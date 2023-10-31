8525 شهيدًا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

في اليوم الـ25 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 8525، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة خلال الساعات الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي، ارتفعت إلى 8525 شهيدا، بينهم 3542 طفلا و2187 سيدة، فيما أسفر العدوان حتى الآن عن إصابة 21543 شخصا بجراح مختلفة، منذ 7 أكتوبر الجاري.

وأوضح القدرة، خلال مؤتمر صحفي، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 216 شهيدا، معظمهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة، الذي تدّعي إسرائيل أنها مناطق آمنة.

وبذلك يرتفع عدد المجازر التي تعمد الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة إلى 926 مجزرة، وفقا للمتحدث.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تلقت 2000 بلاغا عن مفقودين، بينهم 1100 طفل، ما زالوا تحت الأنقاض.

وأعلن القدرة بدء العد التنازلي لتوقف المولد الكهربائي الرئيس، في مجمع الشفاء الطبي، وكذلك المولد الكهربائي الرئيس في مستشفى الإندونيسي، مع نهاية يوم غد الأربعاء.

وأكد القدرة أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية، أدت إلى استشهاد 130 فردًا من الكوادر الصحية، وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

وتابع: «الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية، وإخراج 15 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة، جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود».

وطالب كافة الأطراف بإجراء تدخلات عاجلة لإسعاف المنظومة الصحية، وإمدادها بالوقود والأدوية والمستهلكات الطبية لتمكينها من استعادة وظائفها، في إنقاذ حياة آلاف الجرحى والمرضى.

واستطرد: «من الواضح أن الاحتلال الذي ما زال يهدد مستشفى الصداقة التركي، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات رادعة بحقه، اعتبر ذلك ضوء أخضر وقام بالفعل بتدمير أجزاء من المستشفى بقصفه صباح اليوم».

وأردف أن الجيش الإسرائيلي يكرر استهداف محيط مستشفى القدس ومستشفى الإندونيسي، مما يعرض حياة الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والنازحين للخطر.

وناشد المؤسسات الإنسانية، بتفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، لحماية المنظومة الصحية وتحييدها عن الاستهداف والتهديد.

وطالب كافة الجهات بالعمل على الحد من تفاقم الكارثة الصحية بين مئات آلاف النازحين، جراء انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية والمعدية والجدري المائي.

كما طالب كافة الطلبة والخريجين من كليات الطب والتمريض والمتقاعدين من الأطباء والممرضين، للالتحاق فورا بالعمل للمستشفيات، مناشدًا المواطنين بالتوجه فورا للتبرع بالدم في كافة المستشفيات وفروع بنك الدم، في قطاع غزة.

وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالعمل على توفير كميات كبيرة من وحدات الدم من خارج قطاع غزة، لسد حاجة المستشفيات.

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