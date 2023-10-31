الجيش الإسرائيلي يقر بمواجهة مقاومة عنيفة في غزة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأنه يواجه مقاومة عنيفة خلال محاولات التوغل البري بقطاع غزة، فيما أكد أن قواته هاجمت حوالي 300 هدف في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش، العميد دانيال هاغاري، في بيان «هناك معارك ضارية في غزة، ولها تكاليف.. والصمود والصبر مطلوب منا جميعا».

وذكر أن قوات الاحتلال، تحت إشراف «الشاباك» والاستخبارات العسكرية «آمان»، هاجمت حوالي 300 هدف خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة.

وأعلن المتحدث اغتيال المسؤول بحماس، نسيم أبو عجيبة، قائد كتيبة بيت لاهيا في الفرقة الشمالية للحركة، والذي تتهمه إسرائيل بالمشاركة في الهجوم على مستوطنة إيرز ضمن عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.

وأكد المتحدث أن عدد المحتجزين داخل قطاع غزة حتى الآن وصل إلى 240 إسرائيليا، وتم إبلاغ عائلاتهم.

ونشر جيش الاحتلال، أمس، مقطع فيديو أظهر قائد المنطقة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان، داخل قطاع غزة، حيث قام بتقييم الوضع في القطاع مع القوات الموجودة هناك.

يأتي هذا فيما يواصل الاحتلال عدوانه على غزة لليوم الخامس والعشرين، تزامنا مع شن قواته عملية برية في القطاع.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال ضد منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 8300 شهيد.

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