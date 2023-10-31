وزير التعليم يشدد على مواصلة تفعيل الغياب لطلاب المدارس

شدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مواصلة تفعيل الغياب لمراحل التعليم المختلفة وخاصة لمرحلتي الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية.



ووجه وزير التعليم بالعمل على جذب الطلاب إلى المدارس عن طريق تنفيذ المسابقات والأنشطة المختلفة، لافتا إلى الحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية "مدرستنا"، والإعلان عن جداول فترات البث.

ونوه وزير التعليم بأنه يسعى لعودة طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي للحضور إلى المدارس والاستفادة من الشرح في الفصول.

ونبه وزير التعليم باستمرار دور المتابعة الميدانية للمديريات والإدارات التعليمية، لمتابعة انضباط سير العمل وانتظام الدراسة بجميع المدارس؛ حرصًا على تقديم خدمة تعليمية متميزة بجميع المؤسسات التعليمية.

وأوضح وزير التعليم أن الوزارة تعمل على جذب الطلاب في مختلف المراحل الدراسية للمدارس من خلال عدة أساليب ومنها إدراج فترات المشاهدة ضمن اليوم الدراسي.

وأكد وزير التعليم ضرورة الحرص على توافر أعلى معدلات وسائل الأمن والسلامة للطلاب وجميع العاملين فى المؤسسات التعليمية، حفاظا على سلامتهم، ومتابعة أعمال الصيانات الدورية من خلال تقارير المسئول عن الصيانة فى كل مدرسة.

وزير التعليم يوجه بإعلان نظام امتحانات الشهادة الإعدادية

ووجه وزير التعليم مديري المديريات التعليمية بضرورة الإعلان الفورى لكل مديرية عن نظام الامتحان، إذا ما كان بنظام البوكليت، أو بنظام العام الماضى، وفقا لظروف كل مديرية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش في الامتحانات.

وبالنسبة لاختبارات الشهور للمراحل التعليمية للنقل، قرر وزير التعليم السماح بإعداد هذه الاختبارات داخل المدرسة، بالتنسيق بين مديرى المدارس والإدارات التعليمية.

وفيما يتعلق بمجموعات الدعم المدرسي، لفت وزير التعليم إلى أن مجموعات الدعم المدرسي ستكون أحد أدوات تقييم مديري المديريات ومديري عموم الإدارات، موجها بتوفير كل وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، وتوفير المعلمين المتميزين، والمشهورين، والقاعات المناسبة، بالإضافة إلى حرية اختيار الطلاب للمعلمين.

وأكد وزير التعليم ضرورة توعية الطلاب وتعريفهم بالمواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي والتى تتضمن شرحا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة، مشيرا إلى أهمية الاعلان عن هذا الرابط على موقع الوزارة للطلاب بمختلف مدارس الجمهورية؛ وذلك بهدف مساعدتهم على التحصيل الدراسى.

