الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة التعليم تعقد اختبارات شهر أكتوبر لصفوف النقل

طلاب مدارس
طلاب مدارس

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد اختبارات شهر أكتوبر لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، وذلك في اليوم الدراسي خلال حصة أو حصتين.

 المواد الدراسية

وأعلنت الوزارة أن الاختبار يشمل جميع المواد الدراسية، ويركز على المحتوى الذي تم تدريسه خلال شهر أكتوبر.

وأكدت الوزارة أن اختبارات شهر أكتوبر لا تتضمن المعلومات والأنشطة الإثرائية، وأن أسئلة الاختبار توضع بناءً على توزيع المنهج المعتمد.

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اختبارات شهر أكتوبر

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا توجد اختبارات شهرية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وأن تقييم الطلاب في هذه الشهادتين يتم وفق اختبارات تعقد نهاية الفصل الدراسي الأول والثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي، وامتحان موحد نهاية العام الدراسي لطلاب الثانوية العامة.

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