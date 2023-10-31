دورة تدريبية في مهارات التطوع وتنمية المجتمع بجامعة الفيوم

افتتحت الدكتورة وفاء يسري مدير مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم، الدورة التدريبية في مهارات التطوع وتنمية المجتمع للشباب الجامعي، وذلك اليوم الثلاثاء .

وحاضر خلال الدورة التدريبية الدكتور محمد ابو العلا الأستاذ المساعد بقسم التنمية والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية، وقام بشرح مفهوم التطوع وأهميته في خدمة المجتمع المحلي بشكل عام، واستعرض أنواع التطوع (الفردي والجماعي) مضيفًا أن أشكال التطوع تتضمن التطوع الشبكي، والتطوع المؤسسي. كما تطرق في الحديث عن أهداف التطوع والتي منها تنمية المهارات الشخصية والاحساس بالمسئولية الإنسانية.

ندوة بكلية الصيدلة

ومن جهه اخرى شهد الدكتور أحمد عادل القائم بأعمال وكيل كلية الصيدلة بالفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة (التوعية بطرق الوقاية والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي). وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،

حاضر خلال الندوة الدكتور محمد إبراهيم أبو سعاد أستاذ جراحة الأورام بكلية الطب، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد عادل أن الندوة تهدف إلى نشر التوعية والثقافة الصحية والطبية السليمة المتعلقة بسرطان الثدي بوصفه من أكثر الأورام شيوعًا بين النساء، والذي يصيب عدد كبير منهن على مستوى دول العالم، ويلزم التعامل معه مزيدًا من الوعي والعلم والإرادة.

وأوضح أنه تحت رعاية الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وعلى هامش الندوة قام فريق المبادرة الرئاسية (١٠٠ يوم صحة) بالفحوصات اللازمة والكشف الطبي على عدد من الإداريات والعاملات بالكلية، والتي تتعلق بمبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ومبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام بما يتضمن الفحص المبدئي للسكر العشوائي وضغط الدم ووظائف الكلي.

وخلال الندوة أشار الدكتور محمد إبراهيم إلى أن مجال الأورام من المجالات التي يحدث فيها اكتشافات جديدة بشكل يومي، سواء على المستوى التشخيصي أو العلاجي، ولذلك من المهم التوعية الصحية بخصوص هذا المرض، وان يقوم كل فرد بدور مهم لنشر هذه التوعية في محيط أهله وأصدقائه وجيرانه للوقاية من هذا المرض، ومواجهة تبعاته السلبية التي تصيب السيدات، وخاصة أن سرطان الثدي ترتبط به الكثير من المعلومات المغلوطة التي تحتاج إلى توضيح وتصحيح .

وتابع أن مجال طب الأورام يعتمد في الأساس على الاكتشاف المبكر لها قبل انتشار وحدوث مضاعفات للمرض، ليصبح العلاج أسهل وأقل مشقة على المريض.