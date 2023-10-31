الأمراض والأوبئة تهدد فلسطين.. ما السبب

الكوارث والمصائب تتكالب على غزة، والشعب الفلسطيني أصبح الآن يعيش بين مطرقة العدوان الإسرائيلي وسندان الأمراض والأوبئة التي باتت تهدد حياة الناجين من القصف الصهيوني على الأبرياء.

نتيجة القصف الجوي المستمر، تعجز فرق الإنقاذ في قطاع غزة عن انتشال الجثامين والضحايا من تحت الأنقاض، ما يجعلها تدخل في مرحلة التحلل، وانتشار الروائح السيئة والميكروبات والفيروسات.

ومن ناحيته، قال الدكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والأمراض المعدية، إن الوضع الذي تمر به غزة مأساوي على كافة النواحي، خاصة مع وجود جثث الشهداء تحت الانقاض وعدم انتشالها ودفنها بطرق صحيحة، بالإضافة لانقطاع المياه وعدم توفر المستلزمات الطبية والأدوية.

وأضاف عنتر في تصريحه لـ"الوفد"، أن وجود جسامين الشهداء تحت الأنقاض يتسبب في تلوث الهواء وانتشار الميكروبات اللاهوائية المتسببة في حدوث العفن والروائح الكريهة، مما ينتج عنه تلوث بيئي شديد، قائلًا: الأحياء الذين نجوا من القصف لم ينجوا من الأمراض والأوبئة.

وأكد استشاري الحميات والأمراض المعدية، أن استمرار وجود جسامين الشهداء تحت الأنقاض، يشكل بؤر وبائية بين الأهالي خاصة مع عدم توافر المساعد الطبية اللازمة، موضحًا أن الأمراض والأوبئة غالبا ما تنتشر في الحروب بسبب كثرة القتلى والتلوث الشديد في البيئة.

وكان الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كشف في تصريحاته عن انتشار الأوبئة في فلسطين، مؤكدًا أن هذا الوضع يشكل كارثة صحية تهدد حياة الشعب الفلسطيني.