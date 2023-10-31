جرائم دولة الاحتلال وسياستها الممنهجة لتخطيط تهجير الفلسطينيين (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: “جرائم دولة الاحتلال سياسة ممنهجة لمخطط تهجير الفلسطينيين”.

وتعتبر عملية الاجتياح البري لقطاع غزة من قبل قوات الاحتلال وما صاحبها من جرائم حرب امتداد لسلسلة اعتداءات وحشية وسياسة ممنهجة تستهدف تهجير أهالي غزة.

حقن دماء المدنيين

وتنظر الدولة المصرية للقضية الفلسطينية باعتبارها إحدى دوائر أمنها القومي المباشر وكثفت مشاوراتها مع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة للتوصل إلى تهدئة إنسانية لحقن دماء المدنيين في وقت ارتفع فيه أعداد الشهداء الفلسطينيين لأكثر من 7 آلاف شهيد.

وفضحت الدولة المصرية مؤامرة مخطط تهجير أهالي غزة، حيث وقفت حائط صد أمام تصفية القضية الفلسطينية خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم.

القضية الفلسطينية

وقامت الإدارة المصرية بجهد متعدد المستويات والأبعاد لخدمة ملفات القضية الفلسطينية للوصول إلى الهدف النهائي وهو إقرار تسوية عادلة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

