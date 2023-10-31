شروط وكيفية التقديم على وظائف وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن توافر وظائف خالية للشباب من أصحاب المؤهلات العليا، ويأتي ذلك تماشيًا مع خطة الدولة لتوفير وظائف لتلك الفئة من الشباب من أجل مواجهة مشكلة البطالة.

وفي إطار حرص بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، وتوفير كل ما يهتم به القارئ ويبحث عنه، نستعرض لكم في سياق السطور التالية تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة وشروط الالتحاق بها وكيفية التقديم عليها.

الوظائف المطلوبة في وزارة الشباب والرياضة

أخصائيين تخاطب.

أخصائيين تنمية مهارات.

أخصائيين نفسيين.

أخصائيين تكامل حسي.

شروط التقديم لوظائف وزارة الشباب والرياضة

اشترطت وزارة الشباب والرياضة عدة شروط للتقديم على تلك الوظائف مما يضمن للمتقدم القبول بالوظائف والتي جاءت كالتالي:

الحصول على مؤهل عالي (بكالوريوس - ليسانس).

آداب علم نفس.

تربية خاصة.

خدمة اجتماعية.

تربية رياضية.

كلية علوم الإعاقة.

كيفية التقديم على وظائف وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه على الراغبين في التقديم على الوظائف الشاغرة الدخول على الرابط التالى: https://forms.gle/umRsx4DH8GR5yQLN9 من أجل تسجيل البيانات المطلوبة للتقديم، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع المتقدمين للوظائف لتحديد موعد المقابلة الشخصية.

المحافظات المتاح بها وظائف وزارة الشباب والرياضة

القاهرة.

الشرقية.

الأقصر.

أسيوط.

جنوب سيناء.

سوهاج.