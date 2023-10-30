المقاطعة فتحت بيوت ناس.. "سبيرو سباتس" تعلن عن وظائف خالية

بعد حملات المقاطعة التي نادى بها الشعب المصري للشركات العالمية للمشروبات الغازية؛ جراء دعمها للكيان الصهيوني وما يفعله من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، قلت أسهم تلك الشركات العالمية في مصر مع ارتفاع أسهم شركات مصرية بنسبة 100%.

وبسبب حملات المقاطعة أعلنت عدد من الشركات المصرية عن وظائف خالية؛ جراء انتعاش حركة البيع والشراء لديها، وعلى رأسها شركة المياه الغازية سبيرو سباتس، إذ أعلنت عن حاجتها لتعيين 56 موظفًا في وظائف خالية بعدد من المحافظات، وذلك عقب زيادة معدل الإنتاج بعد إطلاق حملات دعم المنتج الوطني.

56 وظيفة خالية في شركة سبيروسباتس في الإسكندرية والقاهرة وعدد من المحافظات، حيث يجري التقديم إليها عبر اليوم المفتوح للتوظيف لسبيرو سباتس، وذلك على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وظائف شركة سبيرو سباتس:

وبحسب بيان شركة سبيرو سباتس، فإنه نظرًا للتوسعات مطلوب للتعيين فورًا التالي:

- 15 مندوب بيع تجزئة برخصة أو بدون في القاهرة والجيزة والإسكندرية.

- 8 مشرفين بيع جملة القاهرة والجيزة ومحافظات وجه قبلي «الصعيد» ومحافظة البحر الأحمر.

- 15 مندوب بيع جملة القاهرة والجيزة والإسكندرية.

- 4 محاسبين خبرة إناث أو ذكور.

- 4 مدخلين بيانات إناث أو ذكور.

- 4 مناديب تحصیل.

- 2 مندوب کبار عملاء.

- 2 أخصائي موارد بشرية إناث أو ذكور.

- مدير حركة للسيارات.

- مدير مبيعات للتصدير.

التقديم للوظائف شركة سبيرو سباتس

ويتم التقديم عبر [email protected]، وإجراء المقابلات في العنوان: 6 مربع 1183 - مربع الوزراء مساكن شيراتون.