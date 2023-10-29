وظائف قيادية خالية.. اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

يبحث الكثيرون عن وظائف شاغرة بمرتبات مجزية، إذ تعلن بوابة الوظائف الحكومية 2023 التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن عدد من الوظائف.

وظائف خالية:

من جانبها أعلنت وزارة النقل عن عدة وظائف قيادية شاغرة يمكن التقديم لها من خلال بوابة الحكومية للوظائف وهى كما يلي:-

مدير عام الإدارة العامة لتصميم ومتابعة مشروعات النقل البحري والنهري.

مدير عام الإدارة العامة لتصميم ومتابعة مشروعات الطرق ونقل الركاب والبضائع.

مدير عام الإدارة العامة لتصميم ومتابعة مشروعات الموانئ البرية والجافة.

مدير عام الإدارة العامة للرقابة على النقل البري.

مدير عام الإدارة العامة للرقابة على النقل النهري.

مدير عام الإدارة العامة للرقابة على النقل البحري.

مدير عام الإدارة العامة لمراكز التميز.

مدير عام الإدارة العامة للدعم الفني، رئيس قطاع المشروعات.

رئيس قطاع الرقابة الفنية وتنظيم سلامة النقل.

رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

مدير عام الإدارة العامة لتنظيم سلامة النقل البري.

مدير عام الإدارة العامة لتنظيم سلامة السكك الحديد والمترو.

شروط التقديم:

أن تكون كافة الشروط الوظيفية منطبقة على المتقدم.

توفير كافة المستندات المطلوبة للتوظيف.

يجب ألا يكون عمر المتقدم أكثر من 35 سنة.

إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.