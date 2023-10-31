كنيسة العذراء تشهد فعاليات روحية غدًا.. تفاصيل

يعقد الآباء الكهنة في كنيسة السيدة العذراء مريم التابعة لإيبارشية شبرا مصر للأقباط الأرثوذكس، غدًا الأربعاء، فعاليات الأنشطة الروحية الاسبوعية، ذلك بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.



تفاصيل روحية في فعاليات كنيسة العذراء

يستهل اللقاء خورس الشمامسة وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، يأتي هذا اللقاء ضمن الأنشطة الاسبوعية التي تقيم بها الكنائس المصرية بصورة منتظمة حتى تتمكن من ترسيخ مبادئ الكتاب المقدس في أبناء الكنيسة.



احتفلت الكنائس القبطية في الإيبارشيات الأرثوذكسية بمحافظات مصر، آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، أقام خلالهم القداسات بالطقس الفرايحي، وفي هذه المناسبة اعادت احياء ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له آثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.



ترجح المراجع السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326 ميلادي، وسخرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا حيث الموقع الذي خصصة الإمبراطور أدريانوس لبناء معبد " فينوس" وأمرت الملكة هيلانة بالبحث عنه فأرسلت جنودها وتم العثور على 3 صلبان تمكنوا حينها من معرفة أيهمها الصلب الذي صلب عليه السيد المسيح من خلال معجزة الشفاء الشهيرة التي اقترحها البابا مكاريوس.