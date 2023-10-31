أبرز صيحات موضة صيف 2024 في أسبوع برشلونة

أستضافت مدينة برشلونة الإسبانية أسبوع الموضة الجاهزة لصيف 2024 لمدة أربعة أيام متتالية، وضمت عروض الأزياء أشهر المصممون لأبراز إبداعاتهم؛ ليتدفق على المدينة السياحية أرقى مصممي الأزياء الإسبانيين والمشترين والتجار وهواة الموضة والنقاد.

وشهدت عروض الأزياء وأبرز التصاميم الدمج بين التكنولوجيا والطابع العصري في أزياء عملية للمرأة الواقعية لتسير على خطى الأستدامة.

وحرص المصممون على توفير تصاميم تراعي التفاوت في السن والذوق والحضارة، لتتناغم مع مختلف الأذواق.

وتميزت عروض الأزياء في أسبوع الموضة بالبرشلونة بتصاميم كافة القياسات المختلفة لتتألق بها كافة أحجام القوام في محاولة جدية لكسر الصورة النمطية للمرأة النحفية المرتبطة بمفهوم المثالية والكمال.

فبعد انتهاء أسابيع الموضة العالمية في كل من باريس وميلانو ولندن ونيويورك حان الوقت لتطلق برشلونة إبداعاتها، أما ابرز الاتجاهات التي انبثقت عن الحدث فنلخصها وفق الآتي:

اللون الكاكي طغى على العروض

وطغى اللون الكاكي من دار ازياء عالمية لتقدم الجمبسوت بشكل ناعم لتزيح الستار عن ابرز صحيات الموضة في 2024، وتخطف عدسات الصحافة والإعلام لها.

وصمم الجمبسوت من قماش الحرير المطبع الزيتوني اللون، وهو منسق مع كاب حريري على الأكتاف مطبع مع الصندل المسطح المريح.

ورصدت عدسات الصحافة أبرز التصاميم من اللون الكاك ليسطير على ساحة الأزياء، لذا صممت تنورة كاكية بقصة ميدي مع بلوزة كروب قصيرة و نسق معها النظارات الشفافة البرتقالية ذات إطار أسود سميك.

الطابع الميتاليكي مستوحى من الثمانينات

ودائما ما ينجذب مصممى الأزياء لاستعانة بقماش الميتاليكي الذي يبزر سحر قوام الأنثي الجرئية لذا قدم تصميم محبب لدى الفتيات على منصات برشلونة لتقدم فساتين منسقة بلونين صارخين، وتزدان بتقنية تفريغ ثلاثية البعد.

ونجحت في تصميم الجمبسوت أو البدلات التي تتألف من بنطال ميتاليكي مطبع براق مع بلوزة بياقة منخفضة، ليكون الإطلالة المناسبة في السهرات والإطلالات الأنثوية الجذابة على السجادة الحمراء.

الطابع الحيادي

ولم يتجاهل مصممي الأزياء أذواق المرأة الهادئة المحبة للنعومة والأناقة في آن واحد، لذا قدموا خلال عروض الموضة الجاهزة في برشلونة طغيان الألوان المحايدة أو النيود ولفتتنا فساتين من الباستيل الحالم ذات الطابع الرومانسي.

ويسهل تنسيق الأزياء المحايدة اللون بتوقيع ألوان الباستيل الزهري المصممة على شكل بلوزة منفذة من ورود من القماش، مع تنورة شفافة مزدانة بالتكسيرات العامودية المنمقة وهو لوك مثالي لحضور حفل زفاف.

اللون البرتقالي الدافئ

وسيطر اللون البرتقالي الدافي على كافة الصيحات البارزة لموسم صيف 2024، بعد ان كان محتكرًا لموسم شتاء، لذا ظهر تصميم التوب القصيرة مع التنورة الحريرية الميني مع إكسسوارات من اللؤلؤ او العاج لإضفاء طابع إفريقي على اللوك النهائي.

اللافندر يتألق مع البرتقالي لصيف 2024

لقد برعت دور الازياء الشهيرة في التلاعب ما بين القماش المحايد والمطبوعة لتحدث لوحة فنية من وحي الطبيعة لذا فنسقت الكروب توب الحريرية البرتقالية مع بنطال واسع زهري وبرزت الأقراط البيضاوية الشكل الكبيرة لتطغى على تسريحة الشعر المينيمالية.