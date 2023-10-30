مصممة أزياء للبنانية لـ الوفد: موضة زمان تسيطر على دور الأزياء العالمية لعام 2024

تشكل خطوط الموضة العالمية أذواق محبيها في كل مكان وهذا ما يدفع بعض الفتيات والسيدات في متابعة بعض التفاصيل الهامة الخاصة بصيحات الرائجة لكل عام حتى يظهرن بإطلالات ساحرة ناعمة.

وأوضحت مصممة الأزياء اللبنانية هبة إدريس في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد عن أبرز الصحيات الرائجة في شتاء 2024؛ لتحصل المرأة على إطلالة ساحرة وجذابة مميزة بين باقي الحضور.

وقالت إن الصحيات الرائجة تعددت في موضة خريف وشتاء 2024، لتعود كل القصات القديمة التي اشتهرت منذ أكثر من 20 عامًا إلى خطوط الموضة العالمية لهذا العام، وأبرزها صيحة "الأوفر سايز والشارلستون والكورسيه" في بعض قصات الفساتين وهذا دليل أن قوام المرأة هو من يحدد ما يتناسب عليها ويظهر جمالها.

وأضافت يمكن مواكبة الموضة العالمية بحيل بسيطة وسهلة وهي شراء قطعة أساسية مثل البلوفر أو الجاكيت باللون الأبيض ليتناغم مع باقي أزياء الشتاء 2024 مع الاستعانة بالإكسسوارات المختلفة ليكتمل اللوك.

وأكملت:"كما أن قماش الدمور المصري يحتل مكانة خاصة بين تصاميمها فهي تعتمد عليه كثيرًا خلال تصميم أزيائها".

وتابعت: "أن الأقمشة الناعمة هي المسيطرة هذا العام ويعد الدانتيل من أفخم أنواع الأقمشة التي تعتمد عليها في تصاميم الموديلات المختلفة".

وأكدت أن الألوان المبهجة مثل الفوشيا والبرتقالي والأخضر والأزرق من الألوان المسيطرة على الساحة هذا العام لتمنح الفتاة أنوثة ونعومة جذابة.

هبة إدريس: إشاعات تقليد ياسمين صبري لـ جورجينا ذكاء منها

ياسمين صبري

وأردفت أن ياسمين صبري تعد مثال راقي لفتيات وسيدات هذا الجيل، لأنها تتمتع بذوق أنيق وقوام ممشوق جعلها تتربع على عرش الموضة العالمية.

ياسمين صبير

وأعربت عن أعجابها الشديد بذكاء ياسمين صبري في اختيارها للأزياء التى تميز قوامها الممشوق ووزنها المثالي مما جعلها وجهه مشرفة لأشهر الماركات العالمية.

ياسمين صبري

وأشارت أن ياسمين صبري تملك ذوق خاص، أن ما يتردد حول تقليديها لعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز حبيبة نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو ليس له أساس من الصحة، لأن ياسمين استطاعت أن تخلق لها مكانة رفيعة تفوق عارضات الأزياء العالميات، وتشبيه البعض لها بجورجينا ذكاء منها وليس عيبًا مطلقًا.

مصممة الأزياء هبة إدريس ومحررة الوفد زينب النجار

إلهام شاهين إمراة ذات ثقل تملك ذوق خاص وقوة جبارة

وكشفت تفاصيل تصميم فستان إلهام شاهين خلال حضورها حفل مهرجان سينما الشباب بمدينة الغردقة، مؤكدة تناسق قوامها الكمثري الساحر الذي يظهر جمال التصميم وليس العكس.

إلهام شاهين

وتابعت أنها صممت فستان إلهام شاهين من قماش الحرير قصة الداربية الناعم باللون البرتقالي الهادئ الذي تناغم مع لون بشرتها الشقراء وهذا ما جعلها نجمة المهرجان الأولى، خاصة وأن قصة الفستان جعلتها تبدو وكأنها فقدت وزنها بشكل كبير، وهذا جعلها تجدد التعاون منها تصمم لها أكثر من قطعة مميزة.