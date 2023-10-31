شرطة باريس تفتح النار على امرأة أطلقت "تهديدات"

أطلقت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، النار على امرأة كانت تطلق "تهديدات" في محطة للقطار في باريس، ما أدى إلى إصابتها بجروح، وفق مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس.

وصرح المصدر، أن العناصر تمكنوا من "عزل" المشتبه بها في محطة مكتبة فرنسوا ميتران بالعاصمة باريس، مضيفاً أنه نظراً إلى "عدم امتثالها للأوامر" و"خشية على سلامتهم، قاموا باستخدام سلاحهم".

يأتي ذلك فيما كشف وزير شؤون النقل كليمان بون، أن المطارات الفرنسية تلقت منذ 18 أكتوبر ما مجموعه 100 إنذار بوجود قنبلة، موضحاً أن مصدرها هو العنوان الإلكتروني نفسه.

وأكد بون لمحطة "ال سي إي" التلفزيونية الإخبارية، الثلاثاء: "سنتقدم بشكوى في كل مرة ولن نتسامح مع أي شيء".

كما أردف: "تلقينا ما مجموعه 100 إنذار في المطارات الفرنسية وقد تراجعت في الأيام الأخيرة، بالتحديد لأننا اعتمدنا موقفاً حازماً جداً".

كذلك أشار إلى توقيف رجل بمحطة "غار دو ليون" في باريس للقطارات وبوشرت إجراءات قضائية في حقه، لافتاً أيضاً إلى حصول بعض المحاولات لشن هجمات إلكترونية.

وختم قائلاً إنه إلى جانب الإنذارات بوجود قنابل، "تضاعفت تقريباً البلاغات المتعلقة بوجود حقائب مهجورة في المحطات والقطارات".

يذكر أن فرنسا رفعت مستوى الإنذار إلى حده الأقصى في إطار خطة "فيجيبيرات" لمكافحة الاعتداءات منذ أقدم شاب على قتل المدرس دومينيك برنار في 13 أكتوبر بمدرسة ثانوية في أراس شمال البلاد.

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