مظاهرة كبرى في شوارع باريس دعما للشعب الفلسطيني

رغم قرار الحظر الأمني وتهديدات الفصل من العمل

تعد فرنسا من الدول التي تمنع قيام أي شخص بمظاهرات تدعم القضية الفلسطنية وما يحدث من مجازر لأهالي غزة، وذلك بقرار حظر أمني أيده القضاء، وهناك الكثير من الإفراد فقد عمله بسبب منشورات دعمه للقضية، ومع كل هذا خرج آلاف الأشخاص السبت في مظاهرة في شوارع باريس دعما للشعب الفلسطيني، دون خوف من تشديدات الدولة هناك.

مظاهرة في شوارع باريس

وقامت قوة كبيرة من الشرطة في فرنسا بمنع موكب المتظاهرين من السير من ساحة شاتليه وسط العاصمة الفرنسية، فيما أيدت محكمة إدارية السبت الحظر الأمني المفروض على المظاهرة، مشيرة إلى "التهديد الجسيم المتمثل في الإخلال بالنظام العام" وسط "تصاعد التوترات والأعمال المعادية للسامية في فرنسا".

وهتف المتظاهرون في فرنسا، "غزة، غزة، باريس معك" و"إنها الإنسانية التي تُقتل، أطفال غزة، أطفال فلسطين" و"إسرائيل قاتلة ".

المتظاهرين في شوارع العاصمة البريطانية لندن

وقد خرج الالاف من المتظاهرين في شوارع العاصمة البريطانية لندن، أمس، لدعم القضية الفلسطينية والتنديد لما يحدث لأهالي غزة والأطفال والمدنيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

حيث شارك نحو 100 ألف شخص في مظاهرة اليوم للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ومن المقرر أيضا تنظيم مسيرات في مدن أخرى مثل مانتشستر وغلاسكو.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية على طول شارع "إمبانكمينت" وشارع الحكومة "وايت هول".

اسرائيل دولة ارهابية

وردد المشاركون في المسيرة شعارات: "إسرائيل دولة إرهابية"، و"أوقفوا قصف غزة"، و"كلنا فلسطينيون"، و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

مظاهرات دعم لفلسطين

وكان قد نظم المصريون في لندن، قبل ايام، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل القرارات الخاصة بحماية الأمن القومي، حيث خرج الكثير منهم مع الجاليات الأخرى ليظهروا للعالم وقوفهم مع شعب فلسطين ورفض ما يحدث من مجزرة في غزة.

مسيرات في بريطانيا

وكان قد تظاهر أمس السبت نحو 100 ألف شخص فى لندن لدعم فلسطين وما يحدث في قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مطالبون بوقف فوري للحرب والقصف على قطاع غزة والأطفال الأبرياء.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأن المسيرة بدأت عند قوس الرخام، ماربل آرتش وتوجهت إلى شارع وايتهول قبل أن تنتهى في ساحة البرلمان، وبحسب تقديرات شرطة العاصمة البريطانية، فإن ما يصل إلى 100 ألف شخص انضموا إلى المسيرة الاحتجاجية حتى الساعة الثانية بعد الظهر (بالتوقيت المحلي في لندن).

وقف فوري لإطلاق النار في غزة

ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإرسال "مساعدات إنسانية كاملة"، كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات كــ "فلسطين ستتحرر".

لافتات "فلسطين حرة"

وتقوم شرطة العاصمة بدوريات في العاصمة بينما خرجت حشود تحمل لافتات "فلسطين حرة" والعلم الفلسطيني إلى الشوارع، ويعمل حوالي 1000 من ضباط شرطة العاصمة لمراقبة الأحداث في العاصمة بعد حدث مماثل الأسبوع الماضي شهد خروج عشرات الآلاف تضامناً مع الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

السفارة الإسرائيلية

وتظهر صور من لندن يوم السبت تواجدا أمنيا كبيرا حول السفارة الإسرائيلية، بما في ذلك أكثر من 20 سيارة شرطة وعشرات من ضباط مكافحة الشغب الذين يقومون بدوريات في الشوارع، وتم وضع حواجز معدنية وخرسانية كبيرة أمام مدخل السفارة، وشوهد الضباط وهم يكدسون دروع مكافحة الشغب داخل البوابات.

5326817b-f1e9-49b1-a69e-76706039c2f6